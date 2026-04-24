Argentina’s FSRU lines up LNG cargo from Naturgy

Project & Tenders
April 24, 2026, by Melisa Cavcic

A floating storage and regasification unit (FSRU), said to be Argentina’s second liquefied natural gas (LNG) receiving facility, is restocking its arsenal with a new LNG cargo from Naturgy Aprovisionamientos.

Naturgy has secured an LNG cargo supply contract following the international open tender held on April 15, 2026. The company received the LNG cargo award from Energía Argentina, which invited 39 prequalified firms to participate in the tender, but only six submitted bids in the latest process.

The cargo is intended to replenish stock on the FSRU located at the Escobar Terminal. The estimated arrival date of this LNG cargo is the second week of May. The GNL Escobar (GNLE) import terminal is situated on the Paraná River, about 30 miles outside Buenos Aires.

“This stock replenishment would make it possible to inject regasified gas into the system in the event of potential peaks in residential demand caused by lower temperatures, or in the case of unforeseen failures in the natural gas transportation system,” explained Energía Argentina.

According to Excelerate Energy, LNG has played a critical role in meeting Argentina’s energy needs with “cleaner and cost-saving” LNG, given the high seasonality of the country’s natural gas consumption.

The wheels are currently in motion to put all pieces in place for a proposed liquefied natural gas project in Sierra Grande Norte, on the South American country’s Atlantic coast.

