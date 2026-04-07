Baker Hughes’ new order helping fuel Latin America’s gas future

Illustration; Source: Baker Hughes
April 7, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has picked up a job in Argentina, which expands its South American footprint, thanks to a gas technology order connected to an offshore floating liquefied natural gas (FLNG) project in the Gulf of San Matías, off the coast of Argentina.

Illustration; Source: Baker Hughes

The order from San Matias Pipeline, which will enable Baker Hughes to supply three gas compression units for what the firm describes as a major natural gas pipeline project in Argentina, consists of three NovaLT16 gas turbines equipped with three centrifugal compressors, along with commissioning services, spare parts, special tools, and remote monitoring and diagnostic capabilities.

The pipeline project will support Argentina’s LNG exports once the equipment is installed at a gas compressor station near Allen, Río Negro, to support the transportation of natural gas from the Vaca Muerta formation to the Gulf of San Matias through a dedicated pipeline, providing feed gas to Southern Energy’s two floating LNG vessels.

Maria Claudia Borras, Baker Hughes’ Chief Growth & Experience Officer and interim Executive Vice President of Industrial & Energy Technology, underlined: “This award underscores our continued focus on supporting critical gas infrastructure that enables secure, reliable and lower-emission energy systems as we expand our presence in strategic growth markets across Latin America.

“Natural gas plays a strategic role in strengthening energy security and enabling scalable pathways to global LNG markets, particularly in regions with significant resource potential such as Argentina.”

The project is said to mark the first utilization of Baker Hughes’ NovaLT gas turbine technology in South America. The NovaLT16 platform is perceived to have been selected for its performance, efficiency, delivery advantages, and suitability for midstream gas compression applications supporting LNG value chains.

This order follows shortly behind the one Baker Hughes received for an LNG export terminal off the coast of Matagorda, Texas.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

