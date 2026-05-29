Poland-bound FSRU; Source: Gaz-System
Back to overview
Home Fossil Energy KN Energies picks up job on European FSRU project

KN Energies picks up job on European FSRU project

Project & Tenders
May 29, 2026, by Melisa Cavcic

Lithuania-headquartered liquefied natural gas (LNG) terminal operator KN Energies (KN) has been hired by Poland’s gas transmission system operator (TSO), Gaz-System, on an assignment related to a new floating storage and regasification unit (FSRU), destined to be part of a liquefied natural gas (LNG) terminal located in the Gulf of Gdańsk.

Poland-bound FSRU; Source: Gaz-System
Poland-bound FSRU; Source: Gaz-System

AB KN Energies has signed a contract with Gaz-System to provide commercial and operational advisory services for the FSRU project in Poland, which is being developed in the Gulf of Gdańsk.

The firm’s role will include commercial and operational advisory services for the FSRU project, drawing on the company’s strong expertise in floating LNG infrastructure, gained through the long-term operation of the Klaipėda LNG terminal and participation in multiple FSRU and floating terminal projects across Europe.

The Gulf of Gdańsk FSRU development is perceived to be strategically important for Poland and the wider Baltic Sea region, aimed at strengthening gas supply diversification and long-term energy security. The first stage of the terminal, based on an FSRU, will receive LNG delivered by sea, regasify it, and supply natural gas to the European country’s transmission system.

This project, which is expected to provide up to 6.1 billion cubic meters of natural gas per year, is planned to be commissioned in 2028. In March 2026, Gaz-System launched the FSRU 2 open season, aimed at increasing the regasification capacity of the FSRU terminal in the Gulf of Gdańsk.

Related Article

Beyond the Klaipėda LNG terminal, there are currently 14 floating LNG terminals in operation or under construction across the European Union. KN Energies has been or is involved in projects related to eight of these terminals, representing approximately 53% of all such projects in the EU.

Linas Kilda, Chief Business Development Officer at KN Energies, commented: “This selection highlights the growing need for fast-track energy supply diversification solutions and confirms KN Energies’ expertise as a leader in complex floating LNG projects across Europe.

With more than 15 years of experience in FSRU projects globally – from the development phase to long-term terminal operations – we are proud to share our know-how with our partners in Poland.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News