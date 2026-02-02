Asian duo shakes hands on setting up modular EPC and fabrication manufacturing shop in India

Back to overview
Collaboration
February 2, 2026, by Melisa Cavcic

AG&P Industrial, a subsidiary of Singapore’s AG&P Group, has joined forces with Pragati Infra Solutions (PISL), an engineering, procurement, and construction (EPC) and infrastructure development company, to establish India’s first advanced modular EPC and fabrication manufacturing facility in Andhra Pradesh.

FSU design for Karakal LNG import facility (for illustration purposes); Source: AG&P
With a proposed investment of $100 million for a significant boost to India’s industrial infrastructure, this strategic partnership aims to create a long-term joint venture in India, focused on developing advanced fabrication yards, modular EPC infrastructure, and localized manufacturing for the oil and gas, liquefied natural gas (LNG), and energy transition sectors.

To this end, AG&P Industrial and Pragati entered into a memorandum of understanding (MoU) to create the country’s first advanced modular EPC and fabrication manufacturing facility in Andhra Pradesh. The MoU was signed in the presence of Atul Gupta, Chairman and Managing Director-Designate of Engineers India.

Anupam Ahuja, President of Corporate Strategy & Development at AG&P Global, commented: ” Our collaboration reflects India’s transition from traditional, labor-intensive construction to productivity-driven, industrialized execution models. This shift is fueling demand for modular infrastructure and integrated delivery solutions that ensure faster, safer, and more predictable project outcomes.

“By combining AG&P Industrial’s proprietary Modstruction methodology with PISL’s large-scale project and infrastructure expertise, we will offer the speed, certainty, and scalability necessary to realize integrated, modular and future-ready infrastructure solutions for India’s rapidly expanding energy, power, digital, industrial, and oil & gas sectors.”

The two companies will each hold a 50% stake in the proposed joint venture, with the facility expected to be completed by 2027. This collaboration is poised to support the next phase of India’s infrastructure, energy, and industrial development, and is aligned with the country’s national productivity and digitization agenda.

The partnership is perceived to assist in delivering the government of India’s vision of accelerating infrastructure and industrial growth, attracting foreign direct investment, and building a globally competitive manufacturing ecosystem under the ‘Make in India, Make for the World‘ initiative.

Shubhendra Mittal, Managing Director of PISL,remarked: “Together, PISL and AG&P intend to develop a world-class fabrication and modularization yard in India, aligned with national priorities such as import substitution, energy security, and industrial self-reliance. Our platform is designed to closely support marquee EPC players across upstream, midstream, downstream, and gas infrastructure projects, while strengthening domestic manufacturing capabilities.

“In partnership with AG&P Industrial, we will expand in-country manufacturing capacity and jointly develop a state-of-the-art heavy modular fabrication and erection facility, with the core philosophy to maximizing production and bring globally benchmarked EPC and fabrication capabilities to India.”

Collaborations across India’s oil and gas scene are continuing to spring up, as illustrated by another partnership between Oil and Natural Gas Limited (ONGC) and Petronet LNG Limited (PLL) to bolster the country’s LNG value chain.

