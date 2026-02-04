Illustration; Source: Baker Hughes
Baker Hughes and Italian player team up to play ball on global LNG scene

Collaboration
February 4, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has banded together with Italy’s Tecnimont, Maire’s company focused on integrated engineering & construction (IE&CS) business, to explore prospective modularized, scalable liquefied natural gas (LNG) projects across the globe.

With the aim to respond to growing demand for flexible, efficient, and lower carbon LNG infrastructure that supports both energy security and decarbonization pathways, the duo has signed a non-exclusive memorandum of understanding (MoU) to pursue cooperation opportunities by jointly evaluating participation in some future LNG tenders that incorporate Baker Hughes’ NMBL LNG modular solution for liquefaction projects.

This MoU is interpreted to enable a structured framework to assess project requirements, scopes of work, and determine the most suitable cooperation model to provide next‑generation LNG solutions, building on Tecnimont’s expertise in executing complex EPC projects across the energy value chain and the U.S. firm’s advanced solutions for gas liquefaction and power generation.

Alessandro Bernini, CEO of MAIRE, commented: “This agreement represents another important step in our strategy to support the evolution of global gas value chains with high‑efficiency, modular solutions.

“By combining Tecnimont’s EPC leadership with Baker Hughes’ cutting‑edge liquefaction solutions, we are positioning ourselves to meet growing demand for flexible LNG capacity that supports security of supply and a more sustainable energy system.”

The Italian company claims that modular and scalable solutions are expected to become increasingly important, providing flexibility and faster time to market in a global context where LNG continues to play a central role in the energy scenario, displacing coal and providing a lower carbon energy source.

The collaboration with Baker Hughes comes shortly after Tecnimont revealed its entrance into the LNG market with a deal for the delivery of integrated engineering services to an LNG export project in Louisiana.

