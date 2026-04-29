CTCI Thailand team gathered to celebrate the groundbreaking ceremony of the Olefins 3 Cold Energy Utilization Project (OCP); Source: CTCI
EPC contractor hand-picked for Southeast Asian LNG cold energy utilization project

EPC contractor hand-picked for Southeast Asian LNG cold energy utilization project

April 29, 2026, by Melisa Cavcic

CTCI Thailand, a CTCI Group company with a track record in petrochemical and liquefied natural gas (LNG) terminal projects, has been hired to handle the engineering, procurement, and construction (EPC) scope of work at an LNG cold energy utilization project, a joint development between PTT Global Chemical (PTTGC) and PE LNG in Thailand, Southeast Asia.

CTCI Thailand team gathered to celebrate the groundbreaking ceremony of the Olefins 3 Cold Energy Utilization Project (OCP); Source: CTCI

CTCI has secured EPC contracts totaling THB1.8 billion ($55 million) for the Olefins 3 Cold Energy Utilization Project (OCP), which will be built in Nongfab, Rayong, linking PTTGC’s olefins plant and PE LNG’s regasification facility.

The development features a closed-loop mixed refrigerant system linking the two plants, enabling the transfer of the cold energy released during LNG regasification at the PE LNG terminal to the PTTGC plant for use in olefins cooling.

Afterward, the refrigerant carries heat energy back to the PE LNG terminal to warm LNG and convert it to natural gas. This solution is said to replace electricity as the primary power source for the olefins cooling process, enabling a reduction of 60,000 tons of electricity-related CO2 emissions annually.

CTCI Thailand will execute EPC work for the LNG/mixed refrigerant facility, including key equipment, such as heat exchangers, surge drums, vent condenser, and pumps equipped with variable speed drives, as well as the closed-loop refrigerant pipelines connecting the two plants and all associated utility systems.

Schematic illustration of the cold energy utilization process; Source: CTCI

Thanakorn Malarat, Managing Director of CTCI Thailand, commented: “The OCP is a strategic project that not only supports CTCI Thailand’s operations but also positions the company as a pioneering local contractor in ESG-related projects.

“We are committed to delivering the project safety, on schedule, and to the highest quality standards, while furthering our reputation as an expert in cold energy utilization-an area expected to see significant growth in Thailand.”

The project, which is scheduled for completion in 2028, is interpreted to mark a significant milestone in Thailand’s energy transition, representing a concrete step by CTCI Group to deepen its global footprint and realize a low-carbon vision in collaboration with its partners.

