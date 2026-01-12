Asian firm gets construction job for Malaysian offshore project

Illustration; Source: Petronas
January 12, 2026, by Melisa Cavcic

OceanMight, a subsidiary of Sarawak-headquartered KKB Engineering, has been tasked with handling the construction of a fixed offshore structure and host tie-in at a greenfield development (GFD) project off the coast of Malaysia.

Thanks to a letter of award from Petronas Carigali, a subsidiary of Malaysia’s energy giant Petronas, OceanMight will provide minor engineering, procurement and construction (EPC) of a fixed offshore structure and host tie-in at Erb West for the Belud South greenfield development project.

The company claims that a formal agreement for the contract will be executed in due course. This deal, which is worth approximately RM 212 million ($53 million), is expected to be completed within 13 months from January 15, 2026.   

The assignment comes shortly after Petronas added more work to Vantris’ existing transport and installation contracts for offshore facilities at the Sepat integrated redevelopment project and the Belud South greenfield development project. 

While work on both is anticipated to begin in the first quarter of 2026, Belud South scope is slated for completion by the fourth quarter of 2027 and the Sepat segment by the third quarter of 2029.

