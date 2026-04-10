Petronas tasks Petra Energy with work on Malaysian gas project

Illustration; Source: Petronas
April 10, 2026, by Melisa Cavcic

Petronas Carigali, a subsidiary of Malaysia’s state-owned oil and gas heavyweight Petronas, has entrusted assignments on its gas project to Petra Resources Sdn. Bhd. (PRSB), a subsidiary of Petra Energy Berhad (PEB).

The firm announced a deal for the provision of PanMalaysia offshore maintenance, construction, modification (MCM), and hook-up and commissioning (HUC) services for Package C3 – Sarawak Asset (SKA) in January 2026.

Petra Resources has now received and accepted four work orders dated December 1, 2025, January 22, 2026, and January 30, 2026, from Petronas for the provision of HUC services for the Bintulu integrated facilities (BIF) rejuvenation project Phase 2, with a total value of RM 298 million ($75.07 million).

These work orders entail the provision for procurement (bulk items), engineering activities, and the construction and commissioning for the BIF rejuvenation project, Phase 2.

Petronas is actively working on multiple projects to augment its hydrocarbon arsenal, as illustrated by the deal it handed out to OceanSTAR for the lease, operation, and maintenance of a floating production, storage, and offloading (FPSO) unit.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

