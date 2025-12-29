BOTAŞ and Woodside seal multi-year LNG deal

Back to overview
Business & Finance
December 29, 2025, by Melisa Cavcic

Türkiye’s state-owned Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) has signed off on a long-term liquefied natural gas (LNG) agreement with Australia’s energy giant Woodside, which is expected to further diversify the energy mix and strengthen the security of supply for Türkiye.

Louisiana LNG
Rendering of Louisiana LNG; Source: Meg O’Neill via LinkedIn

The duo’s sale and purchase agreement (SPA) for the nine-year supply of LNG will enable Woodside to provide BOTAŞ with a total of approximately 5.8 billion cubic meters natural gas equivalent, or 0.5 million tonnes per annum of LNG, starting in 2030.

Mark Abbotsford, Woodside’s Executive Vice President and Chief Commercial Officer, commented: “This supply agreement with BOTAŞ represents a strategic milestone for Woodside given it is our first long-term LNG supply arrangement with the Turkish market.

“It is yet another demonstration of the strength and flexibility of Woodside’s diversified portfolio and ability to deliver on our global ambitions. Woodside also appreciates the support shown by the Turkish and United States governments following the announcement of the HOA earlier this year.”

This deal is perceived to mark the conversion of the non-binding heads of agreement (HOA) signed in September 2025 into a binding commitment, reinforcing the shared ambition of both companies to deepen cooperation across the LNG value chain.

Thanks to this deal, LNG will be supplied primarily from the under-construction Louisiana LNG project in the United States as well as from the Australian player’s broader portfolio. The agreement is said to reflect the strengthened Türkiye-U.S. relationship.

In addition, the duo’s deal is expected to pave the way for Woodside to build a larger strategic relationship with BOTAŞ that supports energy security and economic growth for Türkiye and the United States.

This comes shortly after BOTAŞ penned two multi-year LNG agreements with Eni and Securing Energy for Europe (SEFE).

