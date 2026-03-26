Woodside delays lower-carbon ammonia production from recently taken-over facility

March 26, 2026, by Nadja Skopljak

Following the completion of performance testing and handover from OCI Global, Australia’s energy giant Woodside Energy has assumed operational control of the Beaumont New Ammonia (BNA) facility, located in southeast Texas, U.S.

Woodside completed the acquisition of 100% of OCI Clean Ammonia Holding B.V in September 2024 in an all-cash consideration of approximately $2,350 million, inclusive of capital expenditure through completion, with 80% paid at the time of acquisition and a 20% residual now paid on assumption of operational control, less adjustments for closing and other items.

BNA, which has the capacity to produce and export up to 1.1 million tons of ammonia per year, started production in December 2025.

Although commercial production was expected to begin following the handover and production of lower-carbon ammonia in the second half of this year, Woodside said that lower-carbon ammonia production is likely to occur after 2026 due to construction issues at the third-party feedstock supply facility.

“Successful completion of performance testing and assumption of operational control of the Beaumont New Ammonia facility is an important milestone in Woodside’s strategy to invest in new energy products and lower-carbon services,” said Woodside CEO Liz Westcott.

“In the facility’s operational phase and in the face of current market disruptions, we remain focused on safely delivering ammonia supply to our customers. In the longer term, we retain our goal of supporting the development of a competitive lower-carbon ammonia sector.”

