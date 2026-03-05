BW Borealis; Source: BW LNG
Back to overview
Home Fossil Energy BW LNG’s second vessel kicks off its gig with Norwegian energy giant

BW LNG’s second vessel kicks off its gig with Norwegian energy giant

Vessels
March 5, 2026, by Melisa Cavcic

BW LNG, part of BW Group, has confirmed the start of work for the second of two new liquefied natural gas (LNG) vessels with Norway’s state-owned energy giant Equinor.

BW Borealis; Source: BW LNG
BW Borealis; Source: BW LNG

Weeks after a naming ceremony was held for two LNG ships, BW Nivalis and BW Borealis, at the start of January 2026 at Hanwha Ocean’s Okpo Shipyard in South Korea, BW LNG announced the delivery of the second vessel from the Asian shipyard. The ship begun its long-term charter with Equinor on March 4, 2026.

The firm explains that the vessel was named after the Latin word for ‘northern.’ BW Borealis is described to feature a state-of-the-art design, enabling some of the industry’s lowest fuel consumption and emissions.

The ship has a carrying capacity of 174,000 cubic meters (cbm) and is equipped with ME-GI propulsion, a full reliquefaction system, shaft generators, and ALS.

The delivery of BW Borealis is said to mark BW LNG’s completion of the two-vessel program chartered to Equinor. The ship’s sister vessel, BW Nivalis, was delivered on February 4, 2026.

The company underlined: “This milestone underscores the strong collaboration between BW LNG and Hanwha Ocean, and heralds the start of a long-term partnership with Equinor.

“We look forward to supporting progress towards a low-carbon society through enduring partnerships, and safe and efficient vessel operations.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News