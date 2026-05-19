Troll A platform in North Sea; Credit: Jan Arne Wold and Elisabeth Sahl/Equinor
Back to overview
Home Fossil Energy More Norwegian gas fuelling Germany’s energy security with Equinor-Eneco deal

More Norwegian gas fuelling Germany’s energy security with Equinor-Eneco deal

Business & Finance
May 19, 2026, by Melisa Cavcic

Norway’s state-owned energy giant Equinor has struck a multi-year agreement with the Netherlands-based energy company Eneco for the supply of Norwegian gas to the Dutch player’s wholly owned German subsidiary, LichtBlick.

Troll A platform in North Sea; Credit: Jan Arne Wold and Elisabeth Sahl/Equinor
Troll A platform in North Sea; Credit: Jan Arne Wold and Elisabeth Sahl/Equinor

Equinor has signed a five-year agreement with Eneco for the delivery of natural gas volumes from the Norwegian Continental Shelf (NCS) to LichtBlick. This deal, which runs until the end of 2030, covers annual volumes of around 2.2 terawatt‑hours (around 0.2 bcm/year).

The deliveries to Germany started in April 2026, and the gas supplied under the agreement is said to have a greenhouse gas (GHG) intensity lower than alternative supply into the German grid.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Helle Ø. Kristiansen, Senior Vice President Gas & Power at Equinor, commented: “Norwegian gas plays an important role in supporting Europe’s energy security while also contributing to lower emissions compared with other gas sources.

We are very pleased to strengthen our long‑standing partnership with Eneco through another agreement, supplying gas with a documented lower upstream emissions footprint than alternatives to support LichtBlick’s customers in Germany.”

Eneco will purchase from the Norwegian giant guarantees of origin, named ‘sustainability qualities’, via the Attributes SAS platform. LichtBlick claims that gas under this contract has around 9% lower greenhouse gas intensity than its alternative sources. 

Equinor is considered to be the largest supplier of pipeline gas to Europe, with production from the NCS among the lowest‑emitting in the global gas industry. Thanks to the electrification of offshore facilities and improvements across the value chain, emissions from production and transport have been reduced over time.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Jonas Beck, Director of Green Energy Markets at LichtBlick, underlined: “Since its foundation, LichtBlick has been committed to the energy transition, and we work every day towards the goal of a fully renewable energy system. But we also bear responsibility for ensuring a secure energy supply for our customers – here and now.

As long as gas is still needed, we are taking targeted measures to reduce emissions as much as possible. The agreement between Eneco and Equinor is one such measure. At the same time, the contract strengthens our security of supply in geopolitically uncertain times.”

The Norwegian state-owned player emphasizes that natural gas is expected to remain part of Europe’s energy mix during the transition to a low‑carbon energy system, providing flexibility to support growing shares of renewable power and contributing to security of supply in a volatile geopolitical environment.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

The most recent deal with Eneco is part of Equinor’s broader portfolio of long‑term gas sales agreements with European customers, reflecting continued demand for reliable energy supplies with lower emissions while energy systems are transformed.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News