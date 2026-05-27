Eidesvik's 2004-built vessel staying on with Equinor until year-end

Eidesvik’s 2004-built vessel staying on with Equinor until year-end

May 27, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian offshore vessel owner Eidesvik Offshore has landed an extension for its 22-year-old supply ship, which is working for Equinor, a compatriot state-owned energy giant.

Viking Avant; Source: Eidesvik
Eidesvik has secured more time with Equinor, thanks to the Norwegian operator’s decision to declare the remaining options to extend the contract for the Viking Avant supply vessel.

This contract extension runs in direct continuation of the current contract, extending the firm period to the end of 2026.

The 2004-built, Norway-flagged Viking Avant vessel was classed by DNV, with a deadweight of 2,500 DWT and gross tonnage of 6,545 GT.

The vessel owner recently reported that its platform supply vessel (PSV) Viking Energy was embarking on conversion to ammonia-powered operations.

