Chevron marks 2,000th LNG cargo from Australian gas project

Chevron marks 2,000th LNG cargo from Australian gas project

Exploration & Production
February 5, 2026, by Melisa Cavcic

Chevron Australia, a subsidiary of the U.S. oil and gas giant Chevron, has celebrated a new achievement at its giant gas project off the northwest coast of Western Australia (WA), with another liquefied natural gas (LNG) cargo.

Gorgon project; Source: Chevron
Chevron Australia has confirmed the shipment of the 2,000th LNG cargo from the Gorgon project, marking “a significant milestone for Australia’s largest single resource project,” thanks to the Maran Gas Chios, a cargo allocated to its joint venture partner, Shell, which set sail from Barrow Island on February 3, 2026.

Since the first LNG cargo departed Barrow Island in March 2016, the company claims that Gorgon has become a pillar of energy security for Australia and the broader Asia Pacific region, playing a vital role in providing LNG to the firm’s international trading partners, while also ensuring reliable supply of domestic gas for Western Australian homes and businesses.

Chevron underlined: “This milestone was made possible by the collective efforts, expertise and commitment of our talented workforce over many years – we thank them for the role they have played in safely and reliably delivering energy that enables human progress. Two thousand cargoes and counting!”

This comes over a month after the operator announced a final investment decision (FID) for the Gorgon Stage 3 development. The A$3 billion ($1.98 billion) backfill development will connect the offshore Geryon and Eurytion gas fields in the Greater Gorgon Area to the existing subsea gas gathering infrastructure and processing facilities on Barrow Island.

The Gorgon project is a joint venture of the Australian subsidiaries of Chevron (47.3%, operator), ExxonMobil (25%), Shell (25%), Osaka Gas (1.25%), MidOcean Energy (1%), and JERA Co. (0.417%).

