Third stage of giant Australian gas project to sport TechnipFMC subsea production systems

December 12, 2025, by Nadja Skopljak

Shortly after disclosing the final investment decision (FID) for the project, U.S. oil & gas company Chevron has awarded TechnipFMC with a contract for the delivery of subsea production systems for the third stage of development for its giant gas project offshore Western Australia.

As part of the contract defined as “significant”, meaning it is worth between $75 million and $250 million, TechnipFMC will deliver Subsea 2.0 production systems for the Gorgon Stage 3 brownfield project, as well as flexible jumpers designed to increase production rates and provide flow assurance for gas applications.

According to the company, the contract marks the introduction of the first seven-inch series of Subsea 2.0 horizontal subsea trees.

Jonathan Landes, President of Subsea at TechnipFMC, said: “Gorgon Stage 3 incorporates our Subsea 2.0 configure-to-order platform and our unique advanced flexible pipe technology. At TechnipFMC, we focus on commercializing innovative solutions that give our customers confidence in project execution and schedule certainty. We are proud to continue our 20-year partnership with Chevron on the Gorgon development through this latest opportunity.”

The Chevron-operated Gorgon project is a joint venture between the Australian subsidiaries of Chevron (47.33%), ExxonMobil (25%), Shell (25%), Osaka Gas (1.25%), MidOcean (1%) and JERA (0.417%).

To remind, it was reported earlier this week that Chevron Australia had decided to move forward with the the Gorgon Stage 3 development. The A$3 billion ($1.98 billion) backfill development will connect the offshore Geryon and Eurytion natural gas fields in the Greater Gorgon Area to the existing subsea gas gathering infrastructure and processing facilities on Barrow Island.

The development entails the installation of three manifolds and a 35-kilometer production flowline among other associated infrastructure, with six wells expected to be drilled in the two fields about 100 kilometers northwest of Barrow Island in water depths of about 1,300 meters.

As part of the original development plan for Gorgon, which has the capacity to produce 300 terajoules per day of gas for the WA market and 15.6 million tons of LNG per year, Gorgon Stage 3 is the first in a series of planned subsea tie-backs.

