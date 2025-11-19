Golden Pass LNG (GPX) export terminal; Source: Golden Pass LNG
Back to overview
Home Fossil Energy Chiyoda and McDermott take revised final EPC step forward for giant US LNG project

Chiyoda and McDermott take revised final EPC step forward for giant US LNG project

Business & Finance
November 19, 2025, by Melisa Cavcic

The main engineering, procurement, and construction (EPC) contractors for a liquefied natural gas (LNG) project in the United States, U.S.-headquartered McDermott (MDR) and Chiyoda International Corporation (CIC), have struck a revised EPC deal for two trains at an export terminal under construction in Sabine Pass, Texas.  

Golden Pass LNG (GPX) export terminal; Source: Golden Pass LNG

Months after the U.S. Department of Energy (DOE) gave its third LNG approval since President Donald J. Trump returned to the White House, allowing more time to begin LNG exports from the Golden Pass LNG terminal (GPLNG) export project in Texas, Chiyoda and McDermott have signed a final revised EPC contract to complete the terminal’s Train 2 and Train 3.
 
The Federal Energy Regulatory Commission (FERC) already handed Golden Pass permission to inject hazardous liquids into the project’s thermal oxidizers. Currently, Chiyoda and McDermott are the main contractors for Golden Pass LNG, following a court ruling from July 2024, which enabled the remaining contractors to continue construction work.

This content is available after accepting the cookies.

View on Offshore-energy.

Following the deal from June 2025 for the key components of an agreement related to the completion of trains 2 and 3, encompassing payment terms based on reassessment of the allocation of responsibilities regarding future cost burdens, an agreement has been reached on more detailed terms. The revised EPC deal was officially signed on November 13, 2025.

Entergy Texas, Kinder Morgan (KMI), and Golden Pass LNG joined forces months ago to boost Southeast Texas’ natural gas growth and address the rising energy demand. This LNG terminal, owned by QatarEnergy and ExxonMobil, will be able to export up to 2.57 billion cubic feet per day (bcf/d) of natural gas as LNG. 

Chiyoda stated: “We will further examine the details of the revised provisions and impacts on profitability and will make any adjustments for prompt announcement based on disclosure standards for performance forecasts, when it becomes possible to calculate profit and loss.

“We will continue to fully leverage our problem-solving capabilities and project management skills, working in close collaboration with GPLNG and MDR to ensure the successful completion of the project.”

After QatarEnergy and ExxonMobil ironed out the details to market independently LNG produced at the terminal, ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) got the exclusive rights to market 30% of Golden Pass LNG volumes, with QatarEnergy Trading marketing the remaining 70%.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related news

List of highlighted news articles