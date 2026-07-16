Delfin Midstream
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Delfin gives Siemens go-ahead for early works on second FLNG, as EIG’s MidOcean signs up to come aboard

Business Developments & Projects
July 16, 2026, by Melisa Cavcic

Delfin Midstream, a U.S.-based liquefied natural gas (LNG) export infrastructure development company, has sent a limited notice to proceed (LNTP) to Siemens Energy for a second floating LNG (FLNG2) vessel destined for deployment off the coast of Louisiana. The American LNG developer also revealed a deal that allows MidOcean Energy, an LNG player formed and managed by the U.S.-headquartered investment company EIG Global Energy Partners (EIG), to join the FLNG2 project.

Delfin Midstream
Delfin LNG; Source: Delfin Midstream

Delfin Midstream has issued a limited notice to proceed to Siemens Energy for the procurement of long lead equipment, including four SGT-750 gas turbines and mixed-refrigerant compressors, in connection with its second floating LNG production vessel to be located offshore Louisiana.

The LNTP is said to represent a key pre-final investment decision (FID) milestone as the parties continue advancing the project toward a targeted FID by year-end 2026. This comes a little over a month after the U.S. LNG developer announced the final investment decision for the first FLNG of the Delfin LNG project under development in Louisiana.

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In parallel with the LNTP, Delfin and MidOcean Energy have entered into an agreement that enables EIG’s affiliate to acquire up to a 50% equity interest in FLNG2 and receive a corresponding share of LNG production, subject to a positive FID and the satisfaction of customary conditions precedent.

The two players are also collaborating on future pre-development activities to accelerate a potential third floating LNG vessel (FLNG3) following FLNG2, reflecting the parties’ shared commitment to expanding Gulf Coast LNG supply to meet growing global demand.

Dudley Poston, Delfin’s CEO, commented: “This milestone underscores the commercial readiness of our floating LNG platform, and is another significant step towards global energy security rapidly following a positive FID for Delfin’s FLNG1.

“Securing manufacturing slots for critical long lead equipment with Siemens Energy is an important advancement in de-risking the project schedule as we work toward FID for the second vessel. We are pleased to partner with MidOcean, whose deep LNG expertise and financial capabilities make them an ideal partner for FLNG2 and beyond.”

Delfin elaborates that the FLNG2 will leverage the established design of the FLNG1 vessel, which is currently in execution, providing significant schedule and cost certainty. With an expected nameplate capacity of 4.4 million tonnes per annum (mtpa), the vessel will utilize Siemens Energy SGT-750 gas turbines and mixed-refrigerant compression technology.

The unit will be moored offshore Louisiana in the Gulf of America and will connect to existing offshore pipeline infrastructure at the Delfin Deepwater Port, benefiting from the broader port build-out already underway as part of a phased multi-vessel development.

The repeat-design approach is expected to reduce execution risk and compress the construction timeline. Upon reaching a positive FID, the project would progress to a full notice to proceed (FNTP) and the broader engineering, procurement, and construction contractor scope.

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De la Rey Venter, CEO of MidOcean Energy, remarked: “The issuance of LNTP to Siemens Energy is a tangible demonstration of the momentum behind the FLNG2 project and the strength of our partnership with Delfin. MidOcean’s potential participation in FLNG2 is consistent with our strategy to build a diversified, cost-competitive global LNG portfolio.

“The project’s repeat-design approach offers an attractive risk-return profile and meaningful execution advantages for all project stakeholders. We look forward to continue working with Delfin toward a final FLNG2 investment decision and to exploring further growth opportunities together, including the acceleration of FLNG3.”

Delfin LNG already received a deepwater port license from the Maritime Administration (MARAD) and approval from the Department of Energy for long-term exports of up to 13.2 million tonnes of LNG annually to countries that do not have a free trade agreement (FTA) with the United States.

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