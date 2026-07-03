Texas LNG; Source: Glenfarne
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Texas LNG project’s momentum builds as Kiewit gets go-ahead for early work

Business Developments & Projects
July 3, 2026, by Melisa Cavcic

Texas LNG Brownsville, part of Glenfarne Group, has given conditional authorization to Kiewit Energy Group (KOS), a construction and engineering services provider, for work on a liquefied natural gas (LNG) export project being developed in the Port of Brownsville, Texas.

Texas LNG; Source: Glenfarne
Texas LNG; Source: Glenfarne

Glenfarne’s subsidiary, in charge of developing the Texas LNG export terminal at the Port of Brownsville, has provided Kiewit, as the project’s engineering, procurement, and construction (EPC) contractor, with a limited notice to proceed (LNTP).

The LNTP covers purchase orders for long-lead equipment, engineering activities for the EPC phase, and geotechnical work required to ready the LNG project for full construction and a final investment decision (FID).

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“The LNTP work and purchase orders demonstrate the strength of the project’s world-class partner network and Glenfarne’s continued disciplined advancement of Texas LNG,” highlighted Brendan Duval, Chief Executive Officer and Founder of Glenfarne.

“By progressing key equipment, engineering, and site-readiness work during LNTP, we are maintaining project momentum, improving execution certainty, and positioning Texas LNG to move efficiently into full construction.”

Texas LNG has executed a lump-sum turnkey EPC agreement with Kiewit and received Federal Energy Regulatory Commission (FERC) authorization for construction and operation. The LNTP purchase orders build on Texas LNG’s recent project milestones and support the development’s continued progress toward delivering reliable, lower-emission U.S. LNG to global markets.

Glenfarne’s permitted North American LNG portfolio totals 32.8 million tonnes per annum (mtpa) of capacity, which is under development in Alaska, Louisiana, and Texas.

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