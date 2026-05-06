20-year offtake deal in the US LNG deepwater port project’s bag

Business & Finance
May 6, 2026, by Melisa Cavcic

Delfin Midstream, a U.S.-based liquefied natural gas (LNG) export infrastructure development company, has sealed a new multi-year LNG supply agreement with Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch (Gunvor).

Delfin LNG; Source: Delfin Midstream

Gunvor has entered into a 20-year LNG sale and purchase agreement (SPA) with Delfin LNG for the supply of 0.3 million tonnes of LNG per annum (mtpa) on a free-on-board (FOB) basis at the Delfin FLNG1 facility, located 40 nautical miles off the coast of Louisiana. This follows the SPA with Expand Energy for approximately 1.15 million tonnes per year of LNG on April 22, 2026.

Kalpesh Patel, Co-Head of LNG Trading and member of the Management Board of Gunvor, commented: “We are very pleased to announce another long-term partnership with Delfin. The deal represents further enhancement of Gunvor’s LNG portfolio and together with our robust fleet, we will continue to position ourselves as a reliable supplier of LNG to all destinations around the globe.”

The Delfin LNG brownfield deepwater port is said to require minimal additional infrastructure investment to support up to three floating LNG (FLNG) vessels producing up to 13.2 mtpa of LNG. The project already received a deepwater port license from the Maritime Administration (MARAD) and approval from the U.S. Department of Energy for long-term exports of LNG to non-free trade agreement (non-FTA) countries.

Dudley Poston, CEO of Delfin, highlighted: “We look forward to building on our longstanding partnership with Gunvor as we continue to advance the development of critical energy infrastructure in the U.S. This additional agreement further highlights our strength as a dependable long-term supplier of clean and scalable LNG solutions.”

