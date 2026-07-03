Illustration; Courtesy of Svanehoj
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Drydocks World hires Svanehoj for LNGC-to-FSU conversion job

Project & Tenders
July 3, 2026, by Melisa Cavcic

Denmark-headquartered marine pumps and liquefied gas safety system specialist Svanehoj has received an order to supply LTD gauging systems for a liquefied natural gas (LNG) carrier (LNGC) to floating storage unit (FSU) (LNGC-to-FSU) revamp, strengthening its position in offshore LNG infrastructure as demand grows for LNG vessel conversions.

Illustration; Courtesy of Svanehoj
Illustration; Courtesy of Svanehoj

Svanehoj has signed a contract with Drydocks World Dubai to supply LTD gauging systems for the conversion of the LNG Bayelsa vessel into the FSU Cap Lopez to support new energy infrastructure and changing operational needs.

The project represents an important step into the LNG conversion market for the Danish player, as it is a strategically important segment for its LTD gauging system technology, and supporting growth in offshore LNG infrastructure.

Fabrice Vandewalle, Sales Manager of LNG/Cryogenic at Svanehoj France, commented: ”This marks the first time we are supplying our LTD gauging systems for an LNGC-to-FSU conversion, and the project supports our ambition to strengthen Svanehoj’s presence in offshore LNG infrastructure.

“In conversion projects, existing equipment is often no longer sufficient for the vessel’s new role. Advanced monitoring and safety systems are essential for safe and reliable long-term offshore operation.”

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The overall conversion project includes extensive vessel modifications, ranging from steel fabrication and piping installation to new process modules, tank coating, and life-extension work under Lloyd’s Register classification. As part of the conversion, Svanehoj will supply four LTD gauging systems to replace the existing float-type level gauges on board.

The upgraded solution enables automatic, continuous measurement of LNG density and gas composition in storage tanks. The real-time data will feed into rollover prediction software designed to detect stratification and identify potential rollover events before they occur, supporting both operational efficiency and onboard safety.

With completion initially planned for Q3 2027, the Cap Lopez FSU project is said to reflect a broader industry trend toward converting existing LNG assets into floating offshore infrastructure capable of supporting gas liquefaction, storage, and export operations.

“As offshore energy projects seek to extend the lifetime and functionality of existing assets, LNGC-to-FSU conversions are becoming an increasingly attractive alternative to newbuilds,” emphasized Svanehoj.

The project is being carried out for Dixstone Lower Gulf FZCO as part of a larger FLNG development to expand Gabon’s offshore gas infrastructure. The new FSU will support offshore gas storage and export.

The wider project is expected to reduce gas flaring while increasing the country’s production capacity by approximately 105 million standard cubic feet per day.

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