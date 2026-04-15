Exmar embarks on FSRU conversion job for Dutch LNG terminal

April 15, 2026, by Melisa Cavcic

Belgian shipping company Exmar has kicked off conversion works for a new floating storage regasification unit (FSRU) destined for the expansion of a liquefied natural gas (LNG) terminal in the Netherlands.

FSRU conversion works for EemsEnergyTerminal are now underway; Source: Exmar
With the launch of the FSRU conversion assignment, Exmar is helping advance the long-term expansion of the EemsEnergyTerminal, a subsidiary of Gasunie and Vopak, following the signing of the conditional charter party covering both the extension of the existing Eemshaven LNG FSRU and a newly converted FSRU.

This is based on EemsEnergyTerminal’s intention to make a conditional final investment decision (FID) in the first half of 2026. The Belgian player has now secured the vessel for the conversion project, which is a dual-fuel diesel-electric membrane LNG carrier.

The firm also initiated engineering activities and ordered a 750 million standard cubic feet per day (scfd) LNG regasification plant with Gas Solutions. The conversion works are seen as the next step toward the continued operation of the EemsEnergyTerminal, with an anticipated configuration of two FSRUs owned and operated by Exmar.

The converted FSRU would be positioned next to the company’s Eemshaven LNG, which remains on site. The terminal is anticipated to have a combined storage capacity of approximately 190,000 cubic meters (cbm) of LNG and a total regasification capacity of 1,350 million standard cubic feet per day (scfd), with improved performance.

Carl-Antoine Saverys, Exmar’s CEO, commented: “By starting these works for the FSRU conversion, Exmar and EemsEnergyTerminal continue to work towards an improved LNG import solution for Europe’s energy security. This project reinforces Exmar’s unique experience in floating LNG infrastructure.”

EemsEnergyTerminal celebrated the arrival of the 200th LNG carrier on March 24, 2026, underlining the terminal’s importance for the security of gas supplies in the Netherlands and across Europe. The open season phase for the extension period from 2028 onwards was also completed. The intention is for the terminal to remain operational until 2036.

The start of this FSRU conversion gig comes weeks after Exmar secured a deal with Cedar LNG Partners to provide its marine and operational expertise for the FLNG Megúgu, described as the world’s first Indigenous majority-owned LNG facility in Kitimat, British Columbia, Canada.

