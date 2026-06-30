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Eni and BP order Vallourec’s pipe for Angolan waters

Project & Tenders
June 30, 2026, by Nadja Skopljak

French provider of tubular solutions Vallourec has won a contract with Azule Energy, a joint venture between Italy’s Eni and the UK’s BP, to deliver pipes for an ultra-deepwater development in Angola.

Source: Vallourec

Vallourec will supply over 26,000 tons of seamless carbon steel line pipes, representing approximately 210 kilometers of pipeline, including advanced solutions with heavy thermal insulation coating for the Greater PAJ project, described as Angola’s first integrated cross-block development.

The line pipe solutions will be delivered for production lines, service lines, water injection lines and gas export lines.

Deliveries will begin in July 2027 and continue through December of the same year.

According to the French firm, the project will involve one of the thickest thermal insulation systems ever implemented in the subsea industry, reaching up to 120 mm of glass syntactic polypropylene (GSPP) insulation thickness.

“This contract is a strong recognition of Vallourec’s unique expertise in complex offshore line pipe projects and advanced thermal insulation solutions,” said Philippe Guillemot, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Vallourec Group.

“It reinforces our position as a trusted partner for major deepwater developments and further strengthens our presence in Angola, where we have built a proven track record of execution. I would like to thank Azule Energy for its renewed confidence and all Vallourec teams whose commitment and expertise made this success possible.”

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Located approximately 200 kilometers offshore Angola in water depths ranging from 1,500 to 2,000 meters, the Greater PAJ project encompasses the development of five offshore fields, including Palas, Astraea, Juno, Dione and Urano.

Eni reported on June 22 that the final investment decision (FID) had been reached for the oil development.

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