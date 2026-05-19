Poland-bound FSRU; Source: Gaz-System
FSRU launch bringing Europe's next terminal closer to completion

May 19, 2026, by Melisa Cavcic

Poland’s gas transmission system operator (TSO), Gaz-System, has unveiled a new milestone in the construction of a new floating storage and regasification unit (FSRU), destined to be part of a liquefied natural gas (LNG) terminal located in the Gulf of Gdańsk.

Poland-bound FSRU; Source: Gaz-System

Gaz-System has confirmed that a new FSRU vessel, which was launched at the HD Hyundai Heavy Industries shipyard in South Korea, will arrive at the Gulf of Gdańsk by the end of 2027 to work at Poland’s first FSRU terminal. The launch is described as one of the most symbolic moments in the shipbuilding process, which marks the completion of the main structural work and the transition to the next phase of the project.

Miłosz Motyka, Poland’s Minister of Energy, commented: “Poland is implementing its bold strategy to build a modern and resilient energy system that strengthens its own security and that of the entire Central and Eastern European region. We are developing infrastructure that not only allows us to effectively diversify our natural gas supply sources, but also increasingly consolidates our position as a regional energy hub and a key link in the European security of supply chain.

“The FSRU programme and successive investment projects undertaken by Gaz-System are increasing our import capacity, opening up new prospects for international cooperation and building a lasting strategic advantage for Poland in the energy sector. The launch of the FSRU vessel marks an important stage in implementing this strategy and serves as further proof that we are consistently strengthening the energy resilience of Poland and the region.”

A few months ago, the TSO announced the laying of the keel, and now the structure has been taken to the water for the first time, which is perceived as a clear sign that the FSRU terminal program is steadily approaching completion. The vessel is nearly 295 meters long and 46 meters wide.

Wojciech Wrochna, Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure, underlined: “Launching the FSRU vessel is a symbolic moment in the implementation of one of the most important investment projects for Poland’s energy security. Our coastline is now becoming a gateway for Central and Eastern European countries to the global LNG market and the FSRU Terminal in Gulf of Gdańsk enhances Poland’s position as a regional gas hub.

“We are consistently building a modern energy system based on diversified sources and supply routes for natural gas. The project is strategic from the perspective of the state, the security of its citizens and the future of both the Polish economy and the regional gas market.”

The FSRU’s tanks will hold 170,000 cubic meters (cbm) of LNG, and once operational, the terminal’s regasification capacity will exceed 6 billion cubic meters of natural gas per year. The LNG delivered to the Gulf of Gdańsk by sea will then be transported as natural gas to the national transmission system.

Gas-System claims that he contractors still have a lot of complex work to perform that is related to the outfitting and integration of the process systems, with one of the most important stages being the installation of the membrane system in the LNG tanks, responsible for the safe storage of liquefied natural gas, and the installation of the regasification module, enabling the conversion of LNG back into a gaseous state.

Sławomir Hinc, President of Gaz-System, emphasized: “The launch of the FSRU vessel is one of the key moments in the implementation of the entire FSRU Programme and, at the same time, confirmation that Poland’s strategic energy infrastructure is being developed according to plan.

“We are consistently developing a system that will increase the security of gas supplies and give Poland access to additional volumes of gas delivered by sea from various parts of the world. In parallel, we are working on both the offshore and onshore components of the project, thereby gradually building successive elements of the country’s modern and resilient energy infrastructure.”

The Polish TSO elaborates that the coming months will involve the start-up and integration of the vessel’s systems, including connection to shore power, the commencement of generators and boilers, and tests of the vessel’s power systems, which will be followed by testing at sea and gas to confirm the correct operation of the propulsion system, safety systems and regasification plants under operational conditions.

The completed FSRU will arrive at the Gulf of Gdańsk at the end of 2027, and the beginning of regasification services is scheduled for the first quarter of 2028. Gas-System is adamant that the work is also progressing on the onshore component of the FSRU program in Poland, as the TBM arrived in Górki Zachodnie near Gdańsk, where it will bore a more than a kilometer long microtunnel to accommodate the offshore gas pipeline being constructed for the terminal.

The tunnel will run beneath the coastal forest, the dunes, the beach, and the seabed of the Gulf of Gdańsk, enabling connection of the terminal to the national gas transmission system. Major construction work is expected to begin on the FSRU terminal jetty in the Gulf of Gdańsk in the coming months.

The work on the onshore gas pipelines along the Gdańsk-Gustorzyn route is also well advanced, with all elements of the investment project – from the offshore infrastructure to the onshore transmission network – being carried out in parallel and on schedule. This project represents an important element in the expansion of the national gas transmission infrastructure and in enhancing the resilience of the Polish gas market.

