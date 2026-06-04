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Expro’s 20-year-old collaboration expanded through $25M contract extension

Project & Tenders
June 4, 2026, by Nadja Skopljak

Energy services provider Expro has expanded its over two-decade-long collaboration with a “global operator” through a new contract extension for subsea completion and intervention services in the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico).

Source: Expro

The deal includes the deployment of Solus, Expro’s shear and seal valve, said to be designed to provide an additional layer of safety and reliability during subsea operations, supporting well integrity in challenging offshore environments, with the company to also provide subsea landing string services.

The new agreement will run for up to five years and has an estimated total value of up to $25 million.

Daniel More, Vice President Subsea Well Access of Expro, said: “This contract represents the continued strength of our long-term relationship with the global operator and underlines their confidence in Expro’s subsea capabilities. We’re extremely proud of the success we’ve achieved together and look forward to supporting their ongoing projects in the Gulf of America with safe, reliable, and efficient subsea services.”

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