FPSO Kraken; Source: EnerMech
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Harbour enriches its UK North Sea oil & gas portfolio with Waldorf buy

Business & Finance
July 13, 2026, by Melisa Cavcic

London-listed oil and gas company Harbour Energy has wrapped up the acquisition of all subsidiaries of Waldorf Energy Partners Limited (WEPL) and Waldorf Production Limited (WPL), enlarging its hydrocarbon asset portfolio in the UK sector of the North Sea.

FPSO Kraken; Source: EnerMech
FPSO Kraken; Source: EnerMech

Harbour Energy has completed the acquisition of substantially all the subsidiaries of Waldorf Energy Partners and Waldorf Production in the UK for $163 million, following receipt of all regulatory approvals and full and final settlement of all creditors’ claims against the acquired Waldorf subsidiaries.

The initial announcement about the signing of a binding share sale and purchase agreement between the joint administrators of these subsidiaries and a wholly-owned subsidiary of Harbour Energy was made in December 2025 for the sale of the Waldorf Group, except for Waldorf Energy Finance (WEF).

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Harbour expects the acquisition to add oil-weighted production of 20,000 barrels of oil equivalent per day (boepd) and 2P reserves of 35 million boe, increase its interest in the firm’s operated Catcher field to 90% from 50%, and improve the financial stability of the joint venture partnership.

This portfolio enlargement is also providing a new production base for the company in the Northern North Sea with the addition of a 29.5% non-operated interest in the Kraken oil field.

The completion of this acquisition comes months after Harbour Energy purchased LLOG Exploration Company (LLOG), which enabled its entry into the deepwater Gulf of America (the U.S. Gulf of Mexico) oil and gas playground.

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