Back to overview
Home Subsea ExxonMobil picks Sercel technology to support operations offshore Guyana

ExxonMobil picks Sercel technology to support operations offshore Guyana

Technology
August 4, 2026, by Nadja Skopljak

ExxonMobil has selected Sercel, Viridien’s sensing and monitoring business line, to deliver a software tool to optimize maritime operations and support pipelay and mooring installation campaigns at a deepwater oil development project offshore Guyana.

Source: Sercel

Under a one-year contract awarded by ExxonMobil Global Projects, Sercel will deploy its Marlin solution on the Whiptail project located in the Stabroek Block to assist in the management of simultaneous operations (SIMOPS).

According to the company, for SIMOPS, the platform delivers a live, time‑based geospatial view of concurrent offshore activities, providing teams with the vessel and asset awareness required to plan, coordinate, and execute operations safely in high‑activity environments. The tool includes full-system configuration, onboarding, operational reviews, and 24/7 operational support.

Jérôme Denigot, CEO of Sercel, said: “With offshore activity accelerating across Latin America, the Middle East, Southeast Asia and West Africa, our Marlin field-proven SIMOPS solution enables operators to better manage their most complex offshore developments.”

The $12.7 billion Whiptail oil project was sanctioned as ExxonMobil’s sixth project in Guyana’s Stabroek block, with SBM Offshore tasked with the front-end engineering and design (FEED) work for the project’s FPSO unit.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News