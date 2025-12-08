Fincantieri, Roboze, and ASRY pool resources to bolster maritime scene in Arabian Gulf

ASRY signs agreements with Fincantieri and Roboze
December 8, 2025, by Melisa Cavcic

Two Italian players, Fincantieri and Roboze, have joined forces with Arab Shipbuilding & Repair Yard (ASRY), a maritime repair and fabrication facility in the Arabian Gulf, to strengthen maritime capabilities in the Gulf.

Center: HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, and Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Far right: Dr Ahmed Al Abri, CEO of ASRY. Far left: Alessio Lorusso, CEO of Roboze. Second left: Eugenio Santagata, General Manager, Fincantieri Naval Vessels Division; Courtesy of ASRY

Thanks to this deal, ASRY expects not only to boost naval shipbuilding and repair but also to establish the Kingdom of Bahrain’s first smart plant dedicated to additive manufacturing. The signing ceremony took place in the presence of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, and Italian Prime Minister Giorgia Meloni.

ASRY’s partnership with Fincantieri will see the companies jointly assess opportunities for the design and construction of surface naval vessels up to 80 meters in length for domestic use by the Navy and the Coast Guard.

Signed by the firm’s CEO and Eugenio Santagata, General Manager of the Naval Vessels Division of Fincantieri, the collaboration agreement will also explore the design and construction of similar-sized offshore units, as well as potential export contracts in the Gulf region.

In addition, the two companies will collaborate on maintenance, repair, and overhaul (MRO) services for naval, commercial, and offshore vessels, as well as the exchange of know-how in ship design and production process optimization.

Dr. Ahmed Al Abri, ASRY’s CEO, commented: “These important strategic partnerships will further strengthen ASRY’s capabilities as the leading maritime fabrication and repair facility across the Arabian Gulf region.”

ASRY’s partnership agreement with Roboze is envisioned to establish Bahrain’s first industrial facility dedicated to advanced additive manufacturing. The new smart plant will be located within the Middle East player’s facilities in Bahrain.

Signed by the company’s CEO and Roboze’s CEO, the agreement is designed to create an industrial hub to directly support marine MRO operations, as well as the oil and gas, energy, aerospace, and defense sectors, which require access to high-performance, lightweight, and durable components for sustained operations.

ASRY and Roboze will jointly define and engineer the new production infrastructure, integrating industrial 3D printing, advanced super-polymer processing, composite manufacturing, and digitalized workflows.

Alessio Lorusso, CEO of Roboze, outlined: “Working with ASRY allows us to introduce a concrete, operations-driven production model tailored to the needs of high-demand sectors, from marine repair to critical applications in energy and defense.”

The new facility is anticipated to cut downtime, optimize spare-parts management, and provide on-demand production of critical components, minimizing logistics costs and dependency on foreign suppliers.

Dr. Al Abri said: “This partnership strengthens our MRO capabilities and expands access to advanced technical components that are essential to the industries we serve.”

This partnership comes weeks after Fincantieri inked a memorandum of understanding (MoU) with Next Geosolutions for the development of unmanned surface vehicles (USVs) and related technologies for civil applications in the oil and gas and renewable energy sectors.

