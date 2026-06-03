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Subsea7 scoops up new multimillion-dollar US Gulf tie-back

Project & Tenders
June 3, 2026, by Melisa Cavcic

Luxembourg-domiciled Subsea7 has landed a new oil and gas assignment in the U.S. Gulf with Murphy Exploration & Production Company, an affiliate of Houston-based Murphy Oil Corporation.

Illustration; Courtesy of Subsea7
Illustration; Courtesy of Subsea7

Subsea7 has secured the award of a contract worth between $50 million and $150 million with Murphy for the String Music development in the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico). While the project management and engineering activities are set to begin immediately at the firm’s office in Houston, Texas, offshore operations are scheduled for 2027.

The scope of work for the project entails the engineering, procurement, construction, and offshore installation of a production flowline and related subsea infrastructure tied back to the Delta House development in Mississippi Canyon 431, in water depths of up to 1,850 meters.

Craig Broussard, Subsea7 U.S.’s Senior Vice President, commented: “This award reflects the strength of our collaborative approach with Murphy as we develop a more standardised and efficient delivery model that improves predictability and helps accelerate project execution across their developments, including the String Music fields in the U.S. Gulf.”

This deal comes months after Subsea7 won a contract for the Buckskin South expansion project in the U.S. Gulf, covering the transportation and installation of a subsea umbilical and a rigid flowline in water depths of up to 2,100 meters.

The company was also recently hired by Vår Energi for work at a gas export project in the Barents Sea.

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