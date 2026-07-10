Platinum Explorer; Source: Vantage Drilling
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Following merger with Eldorado, Vantage Drilling exits Euronext Growth

Business & Finance
July 10, 2026, by Nadja Skopljak

Vantage Drilling, a Bermuda-exempt offshore drilling contractor, has stopped trading on Euronext Growth following the completion of its business combination with Eldorado Drilling, an offshore drilling player backed by a group of well-known Norwegian investors.

Platinum Explorer; Source: Vantage Drilling

It was reported at the end of June that Eldorado Drilling had completed the acquisition of Vantage in a $257.6 million cash deal, backed by a $125 million equity commitment from its principal shareholder, which enables its indirect subsidiary to merge with and into the Bermuda-exempt firm, with the latter surviving as an indirect subsidiary of the former.

The combination is expected to broaden commercial opportunities across multiple regions and reinforce the shared commitment to safety and operational excellence.

The partners said that thanks to the business combination, a scalable offshore drilling platform with “enhanced” capabilities has been established.

The shares of Vantage Drilling International have been removed from trading on Euronext Growth as of July 10, 2026, with the last day as admitted to trading being July 9.

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