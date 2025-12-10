Fresh jack-up rig assignment comes Seatrium’s way

Illustration; Source: ARO Drilling
December 10, 2025, by Melisa Cavcic

Singapore-headquartered provider of offshore, marine, and energy solutions Seatrium has won a job with International Maritime Industries (IMI), said to be the largest shipyard in the Middle East and North Africa (MENA) region, for the supply of equipment and license for another jack-up rig bound to work in the Middle East.

Seatrium Offshore Technology, the flagship offshore jack-up designer for Seatrium Group, has secured a repeat contract with IMI for the supply of equipment and license for a LeTourneau Super 116E Class self-elevating drilling unit (SE-MODU), Kingdom 4, which follows the Kingdom 3 contract award from earlier this year.

International Maritime Industries, a joint venture between Saudi Aramco, Lamprell, Bahri, and Hyundai Heavy Industries, disclosed an agreement weeks ago with ARO Drilling to build the fourth jack-up rig out of the 20, which the Saudi yard plans to construct in the Kingdom of Saudi Arabia.

Courtesy of Seatrium

While building on the partnership between the two companies in advancing offshore drilling capabilities in the country, the Kingdom 4 project is said to further underscore International Maritime Industries’ commitment to the Kingdom’s Vision 2030 objectives of technology leadership, sustainability, and local content development.

The chosen design is part of the Singapore-based firm’s next-generation jack-up designs tailored for operational requirements in the MENA region. These rigs will feature 343-foot legs, 1.5-million-pound hook load capacity, and advanced cyber systems, ensuring superior performance and reliability in demanding offshore environments.

Seatrium claims that its flexible approach allows clients to build vessels in its own yards or leverage its proven rig kits to meet local content requirements. The Kingdom 4 award marks the 45th order for the LeTourneau Super 116 series, which is perceived to reaffirm its position as one of the most trusted and widely deployed jack-up designs globally.   

