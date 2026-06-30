Gjøa platform
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Gas discovery edges closer to development with Equinor-Vår Energi asset swap

Business & Finance
June 30, 2026, by Melisa Cavcic

As operators embark on portfolio optimization quests, with a series of asset exchanges reshaping the Norwegian Continental Shelf (NCS), the latest such move comes from Norway’s state-owned energy giant Equinor and its compatriot Vår Energi, which have agreed to a swap of offshore oil and gas assets.

Gjøa platform
Gjøa platform; Source: OKEA

The duo’s asset swap in the Troll and Gjøa areas will enable further maturation of the Peon gas discovery toward development and strengthen Equinor’s position in the Troll-Fram area. Peon is seen as one of the largest undeveloped gas discoveries on the NCS, with estimated recoverable resources of 105–195 million barrels of oil equivalent, located approximately 60 kilometers from the Gjøa field.

While the Norwegian state-owned firm will transfer 32.5% of its interest in the Peon discovery and operatorship to Vår Energi as part of a broader asset swap, it will receive interests in producing assets and development licences, including a 5% share in the Fram field and the other player’s positions in the Grosbeak and Mulder discoveries, alongside the Grønngylt prospect that are part of the Ringvei Vest development.

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Kjetil Hove, Executive Vice President for Exploration & Production Norway, commented: “This transaction enables us to speed up progress of one of the largest undeveloped gas discoveries on the NCS, Peon, while strengthening our position in the Troll-Fram area.

“The swap supports efficient development of resources and increased use of existing infrastructure. This is the latest in a series of transactions on the NCS where we have aligned interests across partnerships to enable faster tie-back developments.”

Equinor and its partners have agreed on the concept for the development of Peon with a tie-back solution to Gjøa, which is expected to extend the lifetime of the hub and support long-term gas production from the area.

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The gas from Peon is expected to be processed through Kårstø, creating additional value for the Norwegian giant. The completion of the transaction, including transfer of operatorship and carve-out, is subject to customary approvals.

Nick Walker, CEO of Vår Energi, emphasized: “This transaction strengthens our position in the Gjøa area, one of our key operated hubs, and supports our strategy of continuously high-grading the portfolio. By increasing our ownership and becoming operator of the Peon discovery, we add material resources and position Vår Energi to deliver long-term value from existing infrastructure.

“Together with the Gjøa subsea projects, where we announced final investment decision last week, this supports continued development of the area and extends the lifetime of the Gjøa hub.”

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The company’s agreement with Vår Energi forms part of a series of transactions to actively optimize its portfolio on the NCS, accelerate the development of discoveries, and identify area solutions that benefit all parties, while strengthening its position in producing assets and strategic licences.

To this end, Equinor and Aker BP have signed off on exchanging interests across several licences, including assets related to the Ringvei Vest and Yggdrasil area, strengthening positions in core areas.

The Norwegian state-owned company also completed its asset swaps with DNO, covering discoveries and prospects in the Ringvei Vest area and on Haltenbanken, enabling better alignment across licences.

These transactions are interpreted to demonstrate how Equinor is progressing its strategy to optimize its NCS portfolio through active asset management and capital allocation.

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