Baker Hughes lines up more North Sea oil & gas work with Equinor

Troll C platform in the North Sea; Source: Equinor
May 29, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has landed two long-term contract extensions with Norway’s state-owned energy player Equinor to support hydrocarbon production in the Norwegian sector of the North Sea.

Thanks to two multi-year contract extensions, Baker Hughes will provide integrated drilling and well services solutions, as well as wireline intervention services to support Equinor’s offshore hydrocarbon production goals in the North Sea.

Under the integrated drilling and well services deal, the U.S. player will deploy holistic solutions for projects in both mature and greenfield developments, leveraging capabilities across its well construction and completions, intervention, and measurement portfolios to support development on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

The company emphasizes that advanced technologies, including the Kantori autonomous well-construction solution and TRU-ARMS advanced reservoir-mapping services, will be used to efficiently develop offshore resources.

Based on the intervention contract, Baker Hughes will provide fully integrated intervention services that combine its suite of surface and downhole solutions with complementary technologies from service partners to extend the life and performance of offshore wells in the North Sea.

The firm’s contract extension will augment the scope of service delivery from its technology portfolio centered around the PRIME technology platform, supporting production optimization and emissions reduction across the Norwegian Continental Shelf.

Amerino Gatti, Baker Hughes’ Executive Vice President of Oilfield Services & Equipment, underlined: “Baker Hughes’ ability to provide holistic solutions that unlock incremental value for our customers has been proven through decades of operation in the North Sea.

“From greenfield well construction operations to interventions that extend the life of mature fields, our innovative technologies and ability to integrate our services can help create a more secure energy future for Norway and all of Europe. We look forward to being part of this new chapter of collaboration with Equinor.”

Baker Hughes claims to have played a key role in Norway’s energy sector for decades. Earlier this year, the company opened its new Subsea Services Center of Excellence and manufacturing plant in Dusavik, and it operates a Center of Excellence for Plug & Abandonment in Stavanger.

The extensions with Equinor come shortly after Baker Hughes won a contract extension with Petrobras for the expansion of integrated well construction operations across Brazil’s pre-salt offshore oil and gas fields.

