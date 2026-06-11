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Taihan Cable signs HVDC cooperation agreements with Jan De Nul and Boskalis

Business & Finance
June 11, 2026, by Adrijana Buljan

South Korea’s Taihan Cable & Solution has signed memoranda of understanding (MOUs) with Belgium’s Jan De Nul and the Netherlands’ Boskalis to cooperate on high-voltage direct current (HVDC) subsea cable projects.

Taihan MoU with Jan De Nul; Photo: Taihan Cable & Solution

The agreements were signed on June 10 during the Korea-EU Energy Transition Cooperation Forum in Brussels.

According to Taihan, the partnerships will focus on HVDC submarine cables and related infrastructure, with the companies also exploring new business opportunities linked to the global energy transition and offshore power transmission market.

Taihan said the agreements combine its cable manufacturing and project execution capabilities with the offshore wind, marine infrastructure, and submarine cable installation expertise of the two European companies, strengthening its position in the global HVDC cable market.

Taihan has been expanding its presence in the subsea cable sector in recent years and is currently building a second submarine cable manufacturing facility in Dangjin, South Korea, which will be capable of producing 640 kV HVDC cables.

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The company has also strengthened its installation capabilities with the recent acquisition of the 10,000-ton-class cable-laying vessel (CLV) Skandi Connector, having been operating the CLV Palos, which Taihan says is South Korea’s only dedicated cable-laying vessel.

Taihan said these investments are intended to support its strategy of providing integrated manufacturing, transportation and installation services for offshore power transmission projects worldwide.

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