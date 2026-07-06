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South Korean ultra-large cable laying vessel enters construction in Türkiye

Vessels
July 6, 2026, by Nadja Skopljak

Türkiye’s Tersan Shipyard has begun the construction of an ultra-large cable-laying vessel (CLV) for South Korean subsea cable installation company LS Marine Solution.

Source: LS Cable & System via LinkedIn

LS Marine Solution signed a contract with Tersan Shipyard for the construction of the vessel in June 2025, representing an investment of approximately €221 million.

The CLV, designed by Norwegian Salt Ship Design, will be 148.4 meters long and 31 meters wide, and will have a load capacity of 13,000 tons and a total displacement of 18,800 tons.

Capable of simultaneously laying HVDC submarine cables and fiber optic cables, the CLV will be one of the world’s top five in terms of cable loading capacity and the largest in Asia, as well as Korea’s only specialized HVDC installation vessel, according to LS Marine Solution.

The steel-cutting ceremony took place today, July 6, with delivery expected in the first half of 2028.

Norway’s Kongsberg Maritime is delivering an integrated technology package for the vessel.

“This expansion directly aligns with the 2028 commercial production of LS GreenLink, our U.S.-based submarine cable manufacturing subsidiary. By pairing LS GreenLink’s localized manufacturing with this advanced subsea installation capability, LS Cable & System is fully equipped to deliver an integrated, end-to-end turnkey solution across North America and Europe,” LS Cable & System said.

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