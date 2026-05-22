Hong Kong firm targets more green methanol from China

May 22, 2026, by Nadja Skopljak

Hong Kong-headquartered Venture Energy, focused on the procurement and trading of clean fuels, has signed a memorandum of understanding (MoU) with CSSC Science & Technology (CSST) and China Shipbuilding Trading Co. (CSTC) that establishes a long-term offtake framework for green methanol supply.

Under the agreement, the parties will expand their scope of cooperation in line with market demand, focusing on the development of green methanol production initiatives and integrated collaboration across production, procurement, technical development and investment.

Representatives from the three companies attended the signing ceremony last month in Beijing, including Zheng Song, General Manager of CSST, Di Weibing, Assistant General Manager of CSTC, and Greg McMillan, Executive Director of Venture Energy.

According to Venture Energy, the partnership aims to strengthen extensive engagement and technical dialogue, covering areas such as optimizing green methanol technology pathways, ISCC EU certification and full-chain delivery solutions, to secure future fuel supply.

