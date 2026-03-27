Back to overview
WATCH: Rem Offshore’s methanol-ready energy subsea construction vessel in the water

Vessels
March 27, 2026, by Nadja Skopljak

The second energy subsea construction vessel (ESCV) being built for Norwegian shipping company Rem Offshore at a shipyard in Vietnam has been launched into the water.

REM Ocean, for which the steel-cutting ceremony was held in February 2025 and keel laid in July, will, once completed at Myklebust Shipyard and delivered in 2027, enter an eight-year contract with DeepOcean, providing subsea inspection, maintenance and repair (IMR) services for Equinor.

DeepOcean reported today, March 27, that the vessel had hit the water for the first time at the Song Cam yard in Vietnam.


Watch

REM Ocean will have dual-fuel engines capable of running on bio-methanol and biodiesel, along with a battery energy storage system and regenerative energy systems.

Developed as a collaboration between DeepOcean, Rem Offshore, Skipsteknisk and other key suppliers, the 111.7-meter-long vessel will be equipped with an autonomous inspection drone (AID), set to accelerate the digitalization of subsea asset inspection.

It will feature Brunvoll’s thruster package, a 250-ton electrical crane, two electric work-class remotely operated vehicles (WROVs) in hangars, a 1,000-square-meter outside deck area, and an inside hangar area of 350 square meters, in addition to accommodation for 120 people.

The first vessel, named REM Pioneer, is scheduled for delivery this year. Initial steel cutting for this vessel took place on July 3, 2024, with the keel laying ceremony on October 24, 2024.

OE logo

