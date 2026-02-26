Hull of new Dutch multifunctional workboat soon to be launched

Back to overview
Vessels
February 26, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch shipbuilder and designer Neptune Marine is set to soon launch the hull of an EuroCarrier it is building for Van Wijngaarden Marine Services, which will, among other things, be capable of performing survey and geotechnical services.

Source: Van Wijngaarden Marine Services via LinkedIn

The EuroCarrier 2712 – DP1 – TIER III, named Maasstroom, will be deployed for single and double towing operations, anchor handling, port-related crane and transport works, survey and geotechnical services, and support for dredging activities.

Van Wijngaarden Marine Services and Neptune Marine signed the contract for the vessel’s construction in January.

With the last structural works almost complete, the hull construction is entering its final stage and the launch is scheduled for next week, Van Wijngaarden Marine Services reported.

Source: Van Wijngaarden Marine Services via LinkedIn

After launching, the vessel will be transported to Neptune Shipyards in Aalst, where the outfitting phase will begin, as part of which technical systems, interior spaces, and remaining components will be installed to bring the vessel closer to full operation.

Maasstroom’s delivery is expected in September, when it will become the fourth Neptune Marine-built ship within the Van Wijngaarden Marine Services fleet.

