N-Sea’s hybrid, biofuel-ready vessel starts sea trials

March 13, 2026, by Nadja Skopljak

The hybrid survey and remotely operated vehicle (ROV) support vessel Geo Master, which will be on a charter for N-Sea Group, is carrying out its sea trials.

Source: Neptune Marine via LinkedIn

N-Sea signed a long-term charter agreement with Mainport Shipping at the end of 2024 for the delivery of Geo Master, built by Neptune Construction in Hardinxveld- Giessendam, the Netherlands.

The keel laying ceremony for the vessel that will be able to run on biofuel was held on January 21, 2025, with the vessel officially launched on January 9, 2026.

Once in operation, N-Sea will have the vessel under full commercial management and control.

Geo Ranger, another vessel of similar design and equipped with similar equipment, is also under N-Sea Group management and control.

