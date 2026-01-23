Back to overview
Newbuild Dutch multifunctional workboat to hit the market in September

January 23, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch Van Wijngaarden Marine Services has signed a contract with compatriot shipbuilder and designer Neptune Marine for the construction of an EuroCarrier that will be capable of performing survey and geotechnical services, among other things.

Source: Van Wijngaarden Marine Services

The new EuroCarrier 2712 – DP1 – TIER III, to be named Maasstroom, will be deployed for single and double towing operations, anchor handling, port-related crane and transport works, survey and geotechnical services, and support for dredging activities.

The multifunctional workboat will feature a large working deck, accommodation for up to 12 personnel and will be equipped with DP1, a four-point mooring system, and preparation for an A-frame.

Source: Van Wijngaarden Marine Services

The contract was signed at the offices of Van Wijngaarden Marine Services.

Delivery is expected in September this year, when the vessel will become the fourth Neptune Marine-built ship within the Van Wijngaarden Marine Services fleet.

Of note, in June 2025, Van Wijngaarden Marine Services signed a Letter of Intent (LOI) with Kooiman Marine Group for the design and construction of a DP2 multi-purpose vessel (MPV) with hybrid diesel-electric propulsion. The 47-meter-long MPV will support subsea work and offshore renewable energy projects, among other things.

