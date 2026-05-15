Industry players unite to form UAE’s first shipbuilding consortium

May 15, 2026, by Nadja Skopljak

A group of national industry players has come together to form the first shipbuilders consortium in the United Arab Emirates (UAE), which will work toward aligning national shipbuilding capabilities to drive maritime innovation and growth.

According to AD Ports, the initiative is designed to strengthen coordination across the domestic maritime sector and provide opportunities for small and medium-sized companies to access larger and more complex projects in both local and international markets.

The consortium gathers an initial group of UAE players from shipbuilding, steel production, marine engineering, and fabrication, including AD Ports Group, SAFEEN Drydocks, Premier Marine Engineering Services, Dubai Shipbuilding & Engineering (DSBE), Al Seer Marine, Dutch Oriental, JOME Engineering, Saifee, Blue Gulf Ship Builders, and MBK Marine Industries, among others.

The aim is to enhance collaboration and strengthen the UAE’s position in the maritime industrial sector and improve visibility across project pipelines, enable more efficient procurement, and support coordinated execution, increasing delivery capability and overall sector competitiveness across the full maritime value chain.

The consortium is led by Noatum Maritime, part of AD Ports Group’s Maritime & Shipping Cluster.

“The establishment of the UAE’s first Shipbuilders Consortium reflects our commitment to advancing the nation’s industrial capabilities, in line with the vision of our wise leadership in the UAE and broader economic diversification objectives,” said Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director and Group CEO of AD Ports Group.

“By strengthening alignment across the sector, we are enabling greater scale, enhancing competitiveness, and positioning the UAE to play a more prominent role in global maritime trade and manufacturing. Through our maritime division, we are helping to shape a more connected and competitive national shipbuilding ecosystem.”

