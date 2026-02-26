Back to overview
Home Clean Fuel AD Ports and Nimex break ground on LPG terminal hub at Khalifa Port

AD Ports and Nimex break ground on LPG terminal hub at Khalifa Port

Ports & Logistics
February 26, 2026, by Nadja Skopljak

UAE-based terminal operator AD Ports Group and Nimex Terminals, an affiliate of the global trading organization Nimex Petroleum Group, have broken ground on what is said to be the UAE’s first private-sector liquified petroleum gas (LPG) terminal hub, located at Khalifa Port.

Source: AD Ports Group

The LPG terminal hub, announced in November 2025 together with the plan to establish a liquefied natural gas (LNG) terminal hub, is being developed to accommodate large, long-haul gas carriers and will deliver large-scale refrigerated storage and marine handling infrastructure for propane, butane, and LPG mix products.

The groundbreaking was held on February 24.

Saif Al Mazrouei, CEO, Ports Cluster – AD Ports Group, said: “The Nimex LPG terminal exemplifies the type of high quality strategic infrastructure investment that strengthens the port’s energy ecosystem and reinforces its position as a leading regional and international gateway. This development reflects a shared commitment to disciplined execution, operational excellence, safety and long term value creation.”

Phase 1, expected to be commissioned within 36 months from the start of construction, will include two full containment refrigerated storage tanks of 50,000 and 67,000 cubic meters for propane and butane, respectively, together with four mounded LPG bullet tanks with an aggregate capacity of 21,000 cubic meters for mixed LPG products.

A similar expansion is planned under Phase 2, bringing total terminal capacity to approximately 280,000 cubic meters.

The project will also see the construction of dedicated LPG jetties with a 16-meter depth, enabling berthing and handling of large-scale LPG carriers.

Both of the gas facilities will benefit from Khalifa Port’s maritime infrastructure and multimodal connectivity via sea, land, air, and rail, as well as its proximity to Khalifa Economic Zones – Abu Dhabi (KEZAD), the group’s integrated system of economic cities and free zones.

