JGC and Fluor cheer handover of second train at Canada’s mega LNG export project

December 8, 2025, by Melisa Cavcic

Japan’s JGC Holdings Corporation and its joint venture (JV) partner, Fluor Corporation, have wrapped up their work on the second train at a liquefied natural gas (LNG) export terminal in Kitimat, Canada’s British Columbia, which is operated by LNG Canada, a joint venture company encompassing Shell, Petronas, PetroChina, KOGAS, and Mitsubishi. 

JGC and Flour completed and handed over Train 2, including all construction area of the LNG Canada project, on December 1, 2025. This is said to mark the completion of the first phase of Canada’s first large-scale LNG project in Kitimat. Train 1 and 2 are now operational on Canada’s west coast, with the project’s greenhouse gas (GHG) intensity estimated to be about 60% below the global average.

Encompassing a natural gas receiving and liquefaction plant, a marine terminal capable of accommodating LNG carriers, a tugboat dock, LNG loading lines, processing units, storage tanks, a rail yard, a water treatment facility, and flare stacks, the project is designed to export Canadian natural gas to global markets.

JGC claims that the LNG Canada facility, which benefits from access to abundant natural gas and an ice-free harbor, is the first of its kind in Canada, with an annual production capacity of up to 14 million tonnes of LNG. A joint venture consisting of Fluor Corporation and the Japanese player was recently hired to update the front-end engineering and design (FEED) for potential Phase 2.

Masayuki Sato, Representative Director, Chairman, President & CEO of JGC Holdings Corporaion, commented: “The completion of Train 2 marks a significant milestone not only for LNG Canada but also for the global energy industry.

“As a partner in this landmark project, we are proud to contribute to delivering Canadian natural gas to international markets in a safe, sustainable, and responsible manner. This achievement underscores our commitment to excellence, collaboration, and advancing the energy transition for a better future.”

LNG Canada is a joint venture made up of Shell, through its affiliate Shell Canada Energy (40%); Petronas, through its wholly-owned entity, North Montney LNG Limited Partnership (25%); PetroChina, through its subsidiary PetroChina Kitimat LNG Partnership (15%); Mitsubishi Corporation, through its subsidiary Diamond LNG Canada Partnership (15%); and Korea Gas Corporation, through its wholly-owned subsidiary Kogas Canada LNG Partnership (5%).

“Following on from the first phase, JGC Corporation and Fluor Corporation are currently carrying out the Front End Engineering and Design (FEED) update services for the second phase of the expansion plan that the client is considering, and will continue to contribute to its realization,” emphasized Sato.

