JGC, Fluor in the clear for early works to double output at Shell-run LNG Canada

June 2, 2026, by Melisa Cavcic

JGC Fluor BC LNG II joint venture (JV), composed of Japan’s JGC Holdings Corporation and Fluor Corporation, has been given the go-ahead to move forward with early activities for the expansion of a liquefied natural gas (LNG) export terminal in Kitimat, Canada’s British Columbia, which is operated by LNG Canada, a joint venture company encompassing Shell, Petronas, PetroChina, KOGAS, and Mitsubishi.

JGC Fluor BC LNG II joint venture has received a limited notice to proceed (LNTP) for the proposed Phase 2 expansion of the LNG Canada export facility in Kitimat. The same joint venture partners (JFJV) played a central role in delivering Phase 1 of the Shell-led project, providing engineering, procurement, fabrication management, construction and commissioning services.

Pierre Bechelany, Fluor’s Business Group President of Energy Solutions, commented: “Our long‑standing partnership with LNG Canada is a point of pride for us, and we look forward to advancing the next phase of this world‑class project to help connect Canadian natural gas to global markets.

“The LNTP enables us to initiate early planning and move forward with key activities to support a proposed Phase 2 final investment decision by LNG Canada.”

The joint venture delivered the project’s two processing units, known as trains, and supporting infrastructure last year, including storage tanks, rail yard, water treatment facility, flare stacks, and marine terminal.

Located on Canada’s west coast, the LNG Canada facility is described as the first-of-its-kind in the country with an annual production capacity of approximately 14 million tonnes of LNG.

This project is said to position the nation as a major supplier of lower-carbon natural gas to global markets and will operate under a 40-year license. The Phase 2 expansion is expected to double the facility’s production capacity if a final investment decision (FID) is achieved.

