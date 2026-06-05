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Canada’s $4B hydro-powered LNG project advances with FLNG launch at Samsung Heavy Industries

Vessels
June 5, 2026, by Melisa Cavcic

South Korea’s Samsung Heavy Industries (SHI) has held a launching ceremony for a floating liquefied natural gas (FLNG) unit destined for deployment in the traditional territory of the Haisla Nation, on Canada’s West Coast.

Cedar FLNG is being built at Samsung Heavy Industries' Geoje shipyard; Source: SHI
Cedar FLNG is being built at Samsung Heavy Industries’ Geoje shipyard; Source: SHI

Samsung Heavy Industries’ Geoje shipyard has confirmed the launching ceremony for the $4-billion Cedar LNG project’s FLNG Megúgu, which will be deployed off the coast of Kitimat, British Columbia, Canada. The South Korean shipyard intends to undertake topside module fabrication and installation, alongside an LNG cargo tank scope to complete commissioning and deliver the facility in the first half of 2028.

With a hull that is 2.5 times the size of a soccer field and a weight of approximately 50,000 tons, the Cedar FLNG is a coastal facility that will liquefy, store, and offload natural gas supplied from land. The unit will run on clean hydroelectricity from B.C.’s grid and produce ultra-low-carbon LNG that has the potential to displace higher-emitting energy forms in Asia.

The Cedar LNG project, which is majority-owned by the Haisla Nation, in partnership with Pembina Pipeline Corporation, will be powered by renewable electricity, making it one of the lowest carbon intensity LNG facilities in the world.

Exmar was recently tasked with providing its marine and operational expertise for the FLNG Megúgu, deemed to be the world’s first Indigenous majority-owned LNG facility in Kitimat, within the traditional territory of the Haisla Nation.

Samsung Heavy Industries’ Geoje shipyard is currently constructing three large FLNG units: Cedar FLNG for Canada, Petronas’ Malaysia-bound ZLNG, and Eni’s Coral North FLNG.

Lee Dong-hyun, Vice President and Head of Offshore Business Division at Samsung Heavy Industries, commented: “The successful launch of the Cedar FLNG and the world’s first simultaneous construction of three FLNG units are the result of Samsung Heavy Industries’ smart shipyard innovation.

“We will respond to the era of mass production in FLNG by advancing our future-oriented smart shipyard.”

The South Korean player also secured an additional order for Delfin Midstream’s FLNG, destined for deployment offshore Louisiana, United States.

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