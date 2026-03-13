Woodfibre LNG's new module arrives on site; Source: Woodfibre LNG
Home Fossil Energy ‘Largest and heaviest’ part of $5.1B LNG development reaches Canadian shores (Gallery)

‘Largest and heaviest’ part of $5.1B LNG development reaches Canadian shores (Gallery)

Business Developments & Projects
March 13, 2026, by Melisa Cavcic

Woodfibre Management, a privately held Canadian company based in Vancouver, has welcomed the arrival of a giant liquefaction module for its operated liquefied natural gas (LNG) export project under development in British Columbia (B.C.), Canada.

Woodfibre LNG's new module arrives on site; Source: Woodfibre LNG
Woodfibre LNG's new module arrives on site; Source: Woodfibre LNG

A liquefaction module, weighing more than 10,800 metric tonnes and occupying a footprint roughly the size of a football field and described as the largest and heaviest such piece in the project, has reached the Woodfibre LNG project site aboard the Red Zed 1 heavy cargo vessel. This is the 15th module to arrive as construction moves steadily forward.

Being developed by Woodfibre LNG Limited Partnership, owned 70% by Pacific Energy Corporation (Canada) and 30% by Enbridge, the project will produce 2.1 million tonnes of LNG for export annually, after it gets built near the community of Squamish on the traditional territory of the Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish Nation).

The developer explains that the latest module is the heart of the facility and will cool natural gas to –162°C, turning it into LNG so it can be safely transported to global markets. The module will operate using electric-drive technology powered by B.C.’s renewable electricity.

Luke Schauerte, CEO of Woodfibre LNG, commented: “The liquefaction module is the beating heart of our facility. It’s the core of how we will transform B.C. natural gas into LNG to be shipped around the world.

“As the world’s first LNG export facility using renewable power for electric-drive liquefaction, this module represents the core of our commitment to net-zero operations and setting a new standard for LNG, both in Canada and around the world.”

Woodfibre LNG’s new module arrives on site; Source: Woodfibre LNG

A unique element of Woodfibre LNG’s liquefaction design is said to be the use of Siemens electric-drive (E-drive) motors. By using electric-drive technology connected to BC Hydro’s renewable power grid, the project is expected to eliminate the single largest operational source of GHG emissions in LNG facilities.

Schauerte continued: “Woodfibre LNG is showing the world what’s possible in responsible LNG development, including being the first project of its kind to be regulated by an Indigenous government.

“By producing among the world’s lowest emission LNG, Woodfibre LNG is proof-positive that LNG produced off Canada’s west coast is the world’s most sustainable product offering, and that Canada is well positioned to supply export markets around the world.”

With all 19 modules expected on site this spring, the latest arrival is perceived to mark another important step toward completing the Woodfibre LNG facility and delivering responsibly produced Canadian energy to the world. The construction of the project is scheduled to be completed in 2027.

