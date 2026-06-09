Ksi Lisims LNG concept; Source: Western LNG
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Another European deal for Canadian LNG project as talks with Uniper advance

Business Developments & Projects
June 9, 2026, by Melisa Cavcic

German energy player Uniper is looking to further diversify its liquefied natural gas (LNG) supply by moving forward with negotiations to secure Canadian LNG from a multibillion-dollar project being developed on Canada’s northwest coast to export lower-carbon LNG to markets in Asia.

Ksi Lisims LNG concept; Source: Western LNG
Ksi Lisims LNG concept; Source: Western LNG

Uniper and Ksi Lisims LNG have signed a letter of interest (LOI) outlining key commercial terms for a pending supply and purchase agreement (SPA) for the delivery of 2 million tonnes per annum (mtpa) of LNG on a long-term basis, further strengthening the LNG portfolio’s diversification and adding to the security of supply.

Michael Lewis, CEO of Uniper, commented: “Expanding and diversifying our LNG supply portfolio remains a key priority for Uniper. Canada offers an attractive environment with significant gas resources, strong political stability and reliable regulatory frameworks. We see potential in projects like Ksi Lisims LNG to further enhance the resilience and flexibility of our supply portfolio.”

The German firm could start receiving first volumes of LNG as early as 2032. This deal comes shortly after another European LNG buyer, Germany’s Securing Energy for Europe (SEFE), inked a heads of agreement (HOA) for the sale and purchase of 1 million tonnes per annum of LNG from the same project, boosting global interest in Canada as a future LNG hub.

Ksi Lisims LNG is a proposed 12 mtpa floating export facility on the northwest coast of British Columbia, being developed by the Nisga’a Nation, Rockies LNG, and Western LNG. The project will be situated on Nisga’a Nation-owned land, a strategically located site with direct and efficient routes to growing Asian markets.

The destination flexibility of the LNG is perceived to provide an additional security of supply element, with gas to be delivered via the Prince Rupert Gas Transmission (PRGT) pipeline, connecting Canada’s Western Canadian Sedimentary Basin to the Pacific coast.

Uniper, which claims that Canada represents an important potential additional supply source for the company, sees Canadian LNG as lower-emission, responsibly-produced energy from a trusted trade partner. The company highlights that a diversified LNG portfolio with a strong global foothold is its core objective to ensure security of supply for its European downstream markets.

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Davis Thames, Founder, CEO, and President of Western LNG, underlined: “We are pleased to be working with Uniper as we advance Ksi Lisims LNG. This project, and Europe’s interest in it, demonstrates how energy security, climate responsibility, and community-focused economic development can be achieved together.”

Designed to be one of the world’s lowest-emissions LNG export terminals, Ksi Lisims LNG will connect with British Columbia’s renewable hydroelectric grid supply, resulting in up to 90% lower greenhouse gas (GHG) emission intensity compared with conventional LNG facilities.

The project and its feed pipeline PRGT have received key environmental approvals and been identified as projects of national interest by the Canadian government. Pending a final investment decision (FID) by the project co-developers, construction could begin by early 2027.

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