LNGT Türkiye sets sail as the seventh FSRU delivered by Seatrium for Karpowership, completing an eight-year conversion program; Source: Seatrium
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Last FSRU in seven-vessel conversion program boosts Karpowership’s LNG-to-power value chain

Vessels
September 24, 2026, by Melisa Cavcic

Karpowership, Türkiye’s floating power solutions provider and owner and operator of powerships, has finished its multi-vessel liquefied natural gas (LNG) carrier-to-floating storage and regasification unit (FSRU) conversion program with the completion of the seventh FSRU at a yard belonging to Singapore-headquartered Seatrium, an offshore engineering, shipbuilding, and marine infrastructure company.

LNGT Türkiye sets sail as the seventh FSRU delivered by Seatrium for Karpowership, completing an eight-year conversion program; Source: Seatrium
LNGT Türkiye sets sail as the seventh FSRU delivered by Seatrium for Karpowership, completing an eight-year conversion program; Source: Seatrium

The two companies have held the naming and sailaway ceremony for the LNGT Türkiye, the seventh and final FSRU delivered under their seven-vessel conversion program at Seatrium’s Admiralty Yard.

Alvin Gan, Executive Vice President of Repairs and Upgrades at Seatrium, said: ” Having delivered over 90% of the world’s FSU and FSRU conversions, Seatrium combines deep engineering expertise, integrated yard capabilities and execution excellence to navigate complexity and deliver certainty for our customers.

“We value Karpowership’s continued trust and look forward to expanding our collaboration beyond FSRU projects, including next-generation Powerships and offshore energy solutions, as we support our customers’ ambitions to meet the rapidly growing global energy demand.”

After its start in 2018, the program involved the conversion of seven LNG carriers into FSRUs, including LNGT Africa, LNGT Asia, LNGT Europe, LNGT Antarctica, LNGT Americas, LNGT Oceania, and LNGT Türkiye.

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These FSRUs will support Karpowership’s integrated LNG-to-power value chain and operate alongside the firm’s Powership fleet, supplying feed gas to floating power plants, as a way to strengthen energy security and flexible grid access across four continents, as highlighted by Seatrium.

Ersen Ayanoglu, Assistant General Manager of LNG Investments Global Shipbuilding at Karpowership, commented: “The successful completion of our seventh FSRU conversion reflects the strength of our long-standing partnership with Seatrium. Time and again, Seatrium has demonstrated its ability to overcome complex technical and operational challenges, transforming ambitious plans into successful project outcomes.

“What we built together at Admiralty Yard was never just steel and machinery; it was deep operational trust, forged by our engineers and shipyard teams working side by side. These seven FSRUs play a vital role in our integrated LNG-to-Power value chain, feeding clean and reliable gas to the globe. As we name LNGT Türkiye and close this remarkable chapter, we look forward to continuing this journey together at Tuas Boulevard Yard, expanding our collaboration to meet the world’s growing energy needs.” 

According to Seatrium, the LNG carrier-to-FSRU conversion program entailed complex cryogenic, marine and gas-handling systems integration works. Naming the last vessel after Karpowership’s home country is said to serve as a fitting tribute to the company’s roots and the strong partnership forged throughout the program.

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The company underlined: “LNGT Türkiye also holds special significance as the final project for Karpowership to be completed at Seatrium Admiralty Yard ahead of its scheduled return to the Authorities by 2028.

“The successful completion of the programme reflects the technical excellence, resilience and dedication of the project and engineering teams from both companies who contributed to bringing each vessel into service.”

Karpowership’s fleet of 45 Powerships and total installed capacity exceeding 8,500 MW enables the company to deliver turnkey energy solutions, while offering floating LNG solutions, with a fleet of 11 LNG assets, including those in the pipeline, composed of FSRUs and LNG carriers.

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The firm won a three-year project earlier this year, enabling it to deploy a 250 MW powership along with an LNG terminal vessel in Mexico’s Yucatán Peninsula to provide dispatchable electricity in partnership with CENACE.

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