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Karpowership-backed Kinetics kicks off work on flagship high-capacity FSRU

Vessels
July 8, 2026, by Melisa Cavcic

Kinetics, a Karpowership initiative, has embarked on the construction of the first in its series of planned next-generation floating storage and regasification units (FSRUs) at Seatrium’s Tuas Boulevard Yard in Singapore.

Kinetics' FSRU; Courtesy of Kinetics, a Karpowership initiative
Kinetics’ FSRU; Courtesy of Kinetics, a Karpowership initiative

Kinetics describes the start of construction of LNGT Karadeniz, its first high-capacity FSRU, as “a major milestone” in the expansion of its floating LNG infrastructure portfolio. A steel-cutting ceremony has been held at Seatrium’s Tuas Boulevard Yard in Singapore.

The vessel, which is designed with low, medium and high-pressure send-out systems, will deliver up to 600 million standard cubic feet per day (scfd) of regasification capacity, perceived to mark a significant step in Kinetics’ strategy to expand flexible LNG infrastructure worldwide.

LNGT Karadeniz will enable the firm to serve a broader range of LNG import projects and downstream gas networks, strengthening its ability to provide fast, flexible and reliable energy infrastructure to countries seeking to enhance energy security and diversify their energy mix.

This vessel will incorporate a high-capacity regasification module, spread mooring system, LNG transfer and cargo handling systems, utilities, electrical distribution, and advanced automation and control technologies, creating a fully integrated floating terminal designed to meet the highest operational and safety standards.

Mehmet Katmer, General Manager of Kinetics, commented: “LNGT Karadeniz is an important milestone in the growth of Kinetics and our long-term vision for floating LNG infrastructure. By expanding our fleet with next-generation FSRUs, we are strengthening our ability to help countries enhance energy security while supporting the transition to lower-carbon energy systems.

“This project significantly expands our capability to deliver larger and more versatile LNG import solutions to customers around the world. We are pleased to continue our partnership with Seatrium, a trusted partner with whom we have successfully delivered numerous projects.”

The FSRU forms part of the company’s long-term strategy to expand its fleet of floating LNG assets in response to growing global demand for flexible gas infrastructure, combining advanced regasification technology with integrated marine and terminal systems.

Kinetics claims that LNGT Karadeniz will provide a complete floating LNG receiving solution capable of rapid deployment and efficient operation as the first in a planned series of next-generation FSRUs.

The start of FSRU construction comes weeks after Karpowership announced a three-year project that enables the firm to deploy a 250 MW powership along with an LNG terminal vessel in Mexico’s Yucatán Peninsula to provide dispatchable electricity in partnership with CENACE.

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