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Subsea7’s scope at Türkiye’s largest natural gas field extended once again

Project & Tenders
September 24, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea7 has secured yet another contract extension with Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) for the third development phase of Türkiye’s largest natural gas field.

Source: Subsea7

Turkish Petroleum hired a consortium of SLB, Subsea7, and Saipem on an engineering, procurement, construction and installation (EPCI) contract in May 2023 for the second planned development phase of the Sakarya gas field, consisting of subsea production systems (SPS) and subsea umbilicals, risers, and flowlines (SURF).

Subsea7 then won a separate contract with TP-OTC in May 2024 to take care of the installation of Türkiye’s first floating production unit (FPU) as part of the second development phase. In August 2025, it was reported that the company had been selected to deliver the SURF for phase 3 of the Sakarya field development.

This March, Subsea7 secured an extension to the contract from August 2025, which implies the EPCI of approximately 20 kilometers of flexibles, 120 kilometers of umbilicals, a rigid production riser and associated subsea equipment in water depths of 2,200 meters.

The additional scope, announced on September 23, covers towing and mooring line installation and connection activities related to the commissioning of the development’s FPU in 2028.

Project management and engineering will be led from the company’s office in Istanbul, Türkiye, with work starting immediately.

The contract extension was said to be sizeable, which Subsea7 defines as being worth between $50 million and $150 million.

The Sakarya field, discovered in August 2020 and developed by Turkish Petroleum Corporation (TPAO), is located approximately 170 kilometers offshore, at a water depth of around 2,150 meters.

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