Back to overview
Home Marine Energy Minesto reshapes organization to drive commercial expansion of tidal technology

Minesto reshapes organization to drive commercial expansion of tidal technology

Outlook & Strategy
August 12, 2026, by Nadja Skopljak

Swedish ocean energy developer Minesto has implemented organizational changes to further strengthen its ability to execute commercial projects and improve the product sales offering related to the installation and handling of its Dragon tidal energy technology.

Minesto’s Dragon Class tidal power plant (Courtesy of Minesto)

This comes following the organizational transformation Minesto completed last year, now moving on to adapt its structure to the evolving needs of the business and the growing opportunities for Dragon-class tidal energy installations in multiple international markets, the company said.

Related Article

Operations Development, which covers the development of methods and tools for installation and maintenance, will be integrated into Product Development, under the management of Chief Technology Officer Bernt Erik Westre, bringing operational aspects fully into product development.

Operations both onshore and offshore at tidal energy production sites will be managed through site development projects, including the Vestmanna site in the Faroe Islands, for handover to customer site operations.

Current COO Johannes Hüffmeier, responsible for Operations and Operations Development, is set to leave Minesto to pursue other opportunities.

”This project-based approach enables greater flexibility and efficiency in integrating local and external resources to adapt to customer and site requirements. At the same time full integration of Operations Development into Product Development improves the total product offer to customers by integrating the service business based on spare-parts, tools- and methods for kite maintenance,” said Martin Edlund, CEO of Minesto.

“We thank Johannes Hüffmeier for his valuable contributions, particularly related to demonstrating the Dragon Class technology to the world and wish him every success in the future.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News